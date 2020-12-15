У Бердянську служба пробації активно співпрацює з «Асоціація милосердя «Еммануїл» у вирішенні потреб засуджених осіб

Варто зазначити, що багато кримінальних правопорушень вчиняються саме через спосіб життя правопорушників. І коли починається робота з суб’єктом пробації, яка спрямована на їх ресоціалізацію, надзвичайно важливо пропрацювати не лише моменти усвідомлення вчиненого правопорушення, його негативних наслідків, а й шукати дієві способи зміни загального способу життя, оточення засудженої особи. Серед них можуть бути й здобуття професійної освіти, і працевлаштування, і мінімізація кількості осіб з асоціальною поведінкою серед кола спілкування суб’єкта пробації та інше. І на всьому шляху виправлення правопорушника співробітники Бердянського підрозділу пробації намагаються підтримувати засуджених, спряють у вирішенні їх криміногенних потреб. До цього процесу залучають партнерів.Так, 15 листопада громадянка О., яка перебуває під наглядом пробації, отримала продуктовий набір та запрошення на безкоштовні заняття (розвиваючи ігри, підготовка до школи, заняття з логопедом) для її малолітньої доньки на базі Міжнародної громадської організації «Асоціація милосердя «Еммануїл» в м. Бердянськ, яка є однією з самих активних організацій з банку ресурсів відділу пробації.17 листопада з метою покращення умов проживання та утеплення будинку, в якому проживав неповнолітній суб’єкт пробації разом з сестрою та матір’ю, «Асоціація милосердя «Еммануїл» надали матеріальну допомогу у вигляді будівельних матеріалів (клейонка, пісок, цемент та інше). Та на жаль, мати неповнолітнього хворіла й наприкінці листопада померла. Менеджер організації Володимир не покинув дітей у такій скрутній ситуації та взяв на тимчасове перебування засудженого Д. і його малолітню сестру до власного будинку сімейного типу. Наразі неповнолітній Д. разом з сестрою продовжують проживати в будинку сімейного типу, дітей забезпечили всім необхідним: місця для відпочинку і навчання, їжа, новий теплий одяг, а головне моральна підтримка та увага.
Ольга Беслик,Бердянський міськрайонний відділфілії Центру пробації в Запорізькій області
У Бердянську служба пробації активно співпрацює з «Асоціація милосердя «Еммануїл» у вирішенні потреб засуджених осіб
Варто зазначити, що багато кримінальних правопорушень вчиняються саме через спосіб життя правопорушників. І коли починається робота з суб’єктом пробації, яка спрямована на їх ресоціалізацію, надзвичайно важливо пропрацювати не лише моменти усвідомлення вчиненого правопорушення, його негативних наслідків, а й шукати дієві способи зміни загального способу життя, оточення засудженої особи. Серед них можуть бути й здобуття професійної освіти, і працевлаштування, і мінімізація кількості осіб з асоціальною поведінкою серед кола спілкування суб’єкта пробації та інше. І на всьому шляху виправлення правопорушника співробітники Бердянського підрозділу пробації намагаються підтримувати засуджених, спряють у вирішенні їх криміногенних потреб. До цього процесу залучають партнерів.Так, 15 листопада громадянка О., яка перебуває під наглядом пробації, отримала продуктовий набір та запрошення на безкоштовні заняття (розвиваючи ігри, підготовка до школи, заняття з логопедом) для її малолітньої доньки на базі Міжнародної громадської організації «Асоціація милосердя «Еммануїл» в м. Бердянськ, яка є однією з самих активних організацій з банку ресурсів відділу пробації.17 листопада з метою покращення умов проживання та утеплення будинку, в якому проживав неповнолітній суб’єкт пробації разом з сестрою та матір’ю, «Асоціація милосердя «Еммануїл» надали матеріальну допомогу у вигляді будівельних матеріалів (клейонка, пісок, цемент та інше). Та на жаль, мати неповнолітнього хворіла й наприкінці листопада померла. Менеджер організації Володимир не покинув дітей у такій скрутній ситуації та взяв на тимчасове перебування засудженого Д. і його малолітню сестру до власного будинку сімейного типу. Наразі неповнолітній Д. разом з сестрою продовжують проживати в будинку сімейного типу, дітей забезпечили всім необхідним: місця для відпочинку і навчання, їжа, новий теплий одяг, а головне моральна підтримка та увага.