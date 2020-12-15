Запорізькі підприємства сплатили більше мільйона гривень за користування радіочастотами

За січень-листопад від запорізьких суб’єктів господарювання до державного бюджету надійшло 1 мільйон 15 тисяч гривень рентної плати за використання радіочастотного ресурсу (без даних великих платників, зареєстрованих у Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком надходження зросли на 8 відсотків.
Компанії та установи регіону спрямували до скарбниці 626 тисяч гривень рентної плати за використання радіочастотного ресурсу, а фізичні особи-підприємці 389 тисяч.
Найбільші суми перерахували до бюджету підприємства обласного центру – 438 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 302 тисячі, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 70 тисяч, Василівського та Михайлівського районів – 56 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 55 тисяч тощо.
Усього в регіоні зареєстровано 141 суб’єкт господарювання, які використовують засоби радіозв’язку і радіомовлення. Серед них 105 юридичних осіб та 36 фізичних осіб-підприємців.
Нагадаємо, підприємства, яким надано право користування радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій або дозволу, повинні обчислювати та перераховувати рентну плату до держбюджету. Її розмір залежить від виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону.
Головне управління ДПС у Запорізькій області