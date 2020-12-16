У запорізьких “підпільників” виявлено 2,5 тони підакцизної продукції

Співробітники податкової міліції Запорізької області в рамках операції “Акциз-2020” та кримінального провадження за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України встановили факт зберігання 2,5 тони рідини з характерним запахом спирту, призначеної для подальшої реалізації.
За результатами обшуків вилучено 2,5 тони спиртової рідини, а також алкогольні напої без марок акцизного податку України встановленого зразка та автотранспортний засіб, який використовувався для перевезення нелегально виготовленої підакцизної продукції.
Головне управління ДФС у Запорізькій області