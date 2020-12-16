Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №49 від 17.12.20

Друзі! У четвер, 17 грудня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Відкрита передплата на перше півріччя 2021 року. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Міжнародного дня допомоги бідним.
Організація об’єднаних націй розглядає бідність як «стан тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя». Вона означає не тільки брак грошей, а й гідної роботи, зручного житла, доступу до хорошої освіти та охорони здоров’я.
В Україні за методикою ООН бідними є більше 60% населення, а за звітом МВФ, Україна вважається найбіднішою країною Європи як по валовому продукту на душу населення так і у рейтингу з найменшою зарплатою, серед працюючих — кожен 5-й є бідним.
Констатуючи факт бідності українців, сподіваємось спонукати українську спільноту спрямувати всі зусилля на подолання бідності.
Також ми розкажемо про таке:
Перша сесія облради: немає крапки над «І». З першої спроби обрати голову облради депутатам так і не вдалося. Подробиці у нашій традиційній рубриці «Події.Факти.Коментарі».
А ще ми інформуємо своїх читачів про наступне.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про людей, які нас надихають, про події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Поговоримо про підвищення пенсій запорізьким пенсіонерам: результати 2020 року, плани на 2021 рік. Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Світлана Жмурко підсумувала ключові події у пенсійному забезпеченні, що відбулися цього року, а також розповіла запоріжцям про підвищення пенсійних виплат, заплановані Урядом у наступному 2021 році
Згадаємо видатних особистостей нашого краю – сучасників.
Нині в нашій рубриці «Освіта» розкажемо про кандидата на посаду ректора НУ «Запорізька політехніка» – доктора технічних наук, професора Олександра Овчинникова, завідувача кафедри Обладнання та технологія зварювального виробництва інженерно-фізичного факультету Запорізької політехніки, який очолює науково-дослідний центр «Титан Запоріжжя». Будучи авторитетним вченим у широких наукових колах як в Україні, так і за кордоном, він має багату практику реалізації інноваційних проектів для промислових підприємств, наукових та проектних установ України, Європейського простору та багатьох країн близького та дальнього зарубіжжя.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
«Голос Ромні» зазвучав на Запоріжжі. Ромські жінки-активістки у Запоріжжі об’єднались заради покращення умов і підвищення якості життя представників своєї національної спільноти. Деталі – в нашій газеті.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Земельний податок чи орендна плата? Що варто знати про особливості плати за землю – доступно роз’ясняє ДПА у Запорізькій області.
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
У нашій традиційній рубриці «Мистецькі обрії» розкажемо про вистави у Запорізькому обласному театрі ляльок і Запорізькому муніципальному театрі танцю.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.