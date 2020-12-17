Академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці” запрошує на родинне фольклорне свято
Насичений подіями рік добігає кінця, і наступає довгоочікувана казкова пора, коли дива стають реальністю.
Наближається чарівний час, коли всі чекають на Святого Миколая, який приносить щедрі подарунки.
Напередодні свята, академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці” запрошує дітей та дорослих на яскраве родинне фольклорне свято “До нашого дому Миколай іде”.
Артисти розкажуть глядачам хто такий Миколай та познайомлять з історією походження свята, поринуть у добрий світ народних традицій, зимових ігор та отримають чудовий настрій від неповторного національного колориту.
Запрошуємо дітей та дорослих на зимове фольклорне свято для всієї родини 18 грудня о 18.00 та 19 грудня о 12.00!
Квитки продаються в касі обласної філармонії та на сайті filarmonic.zp.ua
Телефон каси: 236-44-67
Телефон для довідок: 236-44-85