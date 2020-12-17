До нашого дому Миколай іде

До нашого дому Миколай іде

Академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці” запрошує на родинне фольклорне свято

Насичений подіями рік добігає кінця, і наступає довгоочікувана казкова пора, коли дива стають реальністю. 

         Наближається чарівний час, коли всі чекають на Святого Миколая, який приносить   щедрі подарунки.

Напередодні свята, академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці” запрошує дітей та дорослих на яскраве родинне фольклорне свято  “До нашого дому Миколай іде”.

Артисти розкажуть глядачам хто такий Миколай та познайомлять з історією походження свята, поринуть у добрий світ народних традицій, зимових ігор та отримають чудовий настрій від неповторного національного колориту.

Запрошуємо дітей та дорослих на зимове фольклорне свято для всієї родини 18 грудня о 18.00 та 19 грудня о 12.00!

Квитки продаються в касі обласної філармонії та на сайті filarmonic.zp.ua

Телефон каси: 236-44-67

Телефон для довідок: 236-44-85

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