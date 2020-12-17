Концертний зал імені Глінки запрошує
|16 грудня 17.00
|Творчий проєкт “Мистецькі зустрічі” СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ! Музична програма артистів філармонії
|Прем’єра!
|Камерна зала 60 грн
|18 грудня 18.00
|Родинне фольклорне свято ДО НАШОГО ДОМУ МИКОЛАЙ ІДЕ Академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці”
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| 60 грн
|19 грудня 12.00
|Родинне фольклорне свято ДО НАШОГО ДОМУ МИКОЛАЙ ІДЕ Академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці”
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| 60 грн
|20 грудня 12.00
|ПРИЙШОВ БИЧОК! ВСЕ БУДЕ ОК! Новорічна шоу-програма для дітей
| Прем’єра!
| 80 грн
|21 грудня 12.00
|22 грудня 12.00
|ПРИЙШОВ БИЧОК! ВСЕ БУДЕ ОК! Новорічна шоу-програма для дітей
|Прем’єра!
| 80 грн
|23 грудня 17.00
|Творчий проєкт “Мистецькі зустрічі” СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ! Музична програма артистів філармонії
|Прем’єра!
|Камерна зала 60 грн