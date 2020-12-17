Концертний зал імені Глінки запрошує

Концертний зал імені Глінки запрошує

16 грудня 17.00Творчий проєкт “Мистецькі зустрічі” СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ! Музична програма артистів філармоніїПрем’єра!  Камерна зала 60 грн
18 грудня 18.00Родинне фольклорне свято ДО НАШОГО ДОМУ МИКОЛАЙ ІДЕ Академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці”   60 грн
19 грудня 12.00Родинне фольклорне свято ДО НАШОГО ДОМУ МИКОЛАЙ ІДЕ Академічний козацький ансамбль пісні і танцю “Запорожці”   60 грн
20 грудня 12.00ПРИЙШОВ БИЧОК! ВСЕ БУДЕ ОК! Новорічна шоу-програма для дітей    Прем’єра!    80 грн
21 грудня 12.00
22 грудня 12.00ПРИЙШОВ БИЧОК! ВСЕ БУДЕ ОК! Новорічна шоу-програма для дітей  Прем’єра!  80 грн
23 грудня 17.00Творчий проєкт “Мистецькі зустрічі” СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ! Музична програма артистів філармоніїПрем’єра!Камерна зала 60 грн
Культура