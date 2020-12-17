Новорічне диво та казка потрібні кожному,
особливо під час карантину!
Любі хлопчики та дівчатка!
Цього рОКу ми підготували для вас неймовірний сюрприз –
новорічну шоу-програму
“Прийшов БичОК! Все буде ОК!“.
Символ наступного рОКу кумедний БичОК запрошує всіх на зустріч із улюбленими казковими та мультиплікаційними героями: Ельзою, Жасмін, Аладіном, Міньйоном, Леді Баг, Бременськими Музиками, Івасиком-Телесиком, Королевою Музикою та іншими. А створюватимуть це казкове свято кращі артисти філармонії!
Повірте, такого ще не було! Ми подаруємо Вам незабутні емоції! На вас чекають захоплюючі пригоди, цікаві зустрічі, веселі розваги, яскраві фотозони й, звісно ж, Дід Мороз із Снігуронькою та Красуня Ялинка.
Ласкаво просимо малят і дорослих у світ казОК, де кожен стане головним героєм.
Ви відчуєте справжні новорічні дива на головній сцені Запоріжжя – у концертному залі імені Глінки обласної філармонії!
Разом ми будемо дружньо дотримуватися усіх протиепідемічних заходів!
Новорічна казка буде обов’язково!
ПочатОК о 12.00. До зустрічі!