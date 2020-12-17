Обласна філармонія запрошує на Мистецькі зустрічі у камерній залі
Наближається Новий Рік і ми поспішаємо поділитися з вами музикою, готовою стати саундтреком чарівної новорічної ночі.
16 та 23 грудня о 17.00 в рамках творчого проєкту «Мистецькі зустрічі у камерній залі» у Запорізькій обласній філармонії відбудеться прем’єра новорічної програми «Свято наближається!» У виконанні артистів філармонії прозвучать відомі шедеври популярної класичної музики та елегантні джазові композиції.
Пам’ятайте! У концертному залі імені М.І. Глінки завжди панує атмосфера свята, завжди затишно й звучить найкраща музика для чарівного настрою в найкрасивішу пору року!
Якщо бажаєте цікаво завершити 2020 рік і з радістю та гарними емоціями зустріти 2021 – завітайте до справжнього храму мистецтва!
У нас ідеальна атмосфера для святкового настрою!