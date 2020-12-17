У Запоріжжі запрацює незалежне віжн-радіо під назвою «На дотик»

Вже скоро про важливі події Запорізького регіону буде розказувати нове віжн-радіо «На дотик». Також при радіостудії запрацює спеціальна Медіа Школа, заявки на участь у якій вже можуть подати усі охочі. Про це автори ініціативи розказали на прес-конференції, яка пройшла у Художньому салоні.
Для Запоріжжя була і залишається актуальною потреба у професійному і незалежному інформаційному майданчику, який буде висвітлювати важливі процеси регіону і подавати різнобічні думки щодо них. Щоб заповнити цю нішу, група місцевих журналістів та громадських активістів ініціювала створення нового регіонального мовника у сучасному форматі віжн-радіо. Назвою для нового медіа було обрано фразу «На дотик», що символізує можливість доторкнутися до важливих питань за допомогою ефіру віжн-радіо.
Про це на прес-конференції, яка відбулася у Художньому салоні, розказали ініціатори створення віжн-радіо «На дотик»: Ольга Вакало, відома запорізька телеведуча та тележурналістка, Олена Заставна, культурна та громадська діячка, Олеся Лапікова, громадська активістка, та інші учасники команди проекту.
За словами авторів ініціативи, новий незалежний мовник створюється, щоб висвітлювати важливі для Запорізького регіону теми, які часто не потрапляють у фокус уваги інших електронних ЗМІ. Віжн-радіо «На дотик» має стати платформою, яка надасть можливість відкрито обговорювати гострі проблеми, та об’єднає небайдужих мешканців регіону у спільному пошуку шляхів вирішення цих питань.
Поки трансляція ефіру віжн-радіо «На дотик» планується в Інтернеті, на платформі Youtube та у соціальній мережі Facebook. Наразі відбувається монтаж обладнання у новій студії, і вже напочатку січня можна буде побачити перші ефіри та програми. Слідкувати за ними можна буде на сторінках віжн-радіо «На дотик» у мережі Інтернет:
Командою нового медіа також ініційовано залучення до створення програм віжн-радіо місцевих громадських активістів. Для цього буде створена спеціальна Медіа Школа. Навчання у Медіа Школі об’єднає змістовні теоретичні блоки та різноманітні практичні завдання з теми медійної грамотності. Викладачами стануть визнані фахівці медіа-сфери. Більше того, учасники Медіа Школи візьмуть участь у підготовці програм для віжн-радіо, а по завершенню навчання отримають відповідні сертифікати.
До участі у Медіа Школі запрошуються усі бажаючі віком від 16 років. Учасники будуть визначені за результатами конкурсного відбору. Перевага надаватиметься представникам громадського сектору, які мають сформовану спільноту однодумців і готові ставати місцевими лідерами думок.
Для подання заявки до участі у Медіа Школі необхідно до 18 грудня заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/F5rZYesQWbUavkTZ9
Результати відбору будуть повідомлені до 20 грудня.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Олеся Лапікова, тел.: 0668716719, 0933771051, e-mail: radio.na.dotyk@gmail.com, wanirrr@gmail.com
Проєкт реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).