У Запорізькій області легалізовано працю 7290 громадян

З початку року фахівці податкової служби регіону разом із представниками органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у складі спільних робочих груп проводили превентивну роботу з керівниками підприємств і підприємцями.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у результаті роз’яснювальних заходів роботодавці добровільно оформили 7290 працівників. Їм було виплачено 37,2 мільйона гривень доходу, а це, в середньому, 5 тисяч гривень на одну особу.
Додаткові надходження до бюджетів склали 15,4 мільйона гривень, зокрема, 6,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 8,2 мільйона гривень єдиного внеску та 500 тисяч гривень військового збору.
Крім того, завдяки контрольним заходам було виявлено 153 особи, які здійснювали трудову діяльність без належного оформлення. Матеріали перевірок надіслані до ГУ Держпраці для вжиття відповідних заходів.
Також податківці провели 296 документальних перевірок суб’єктів господарювання, які мали ризики щодо ухилення від оподаткування під час виплати заробітної плати співробітникам. За виявлені порушення донараховано 20,5 мільйона гривень, у тому числі 17,3 мільйона податку на доходи фізичних осіб, 2,3 мільйона єдиного внеску та 900 тисяч гривень військового збору. На даний час з цієї суми скарбниці отримали 3,4 мільйона гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області