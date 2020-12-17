Запорізький бізнес сплатив майже чотири мільярди гривень ПДВ

З початку року запорізькі компанії і підприємці спрямували до державного бюджету 3 мільярди 930 мільйонів гривень податку на додану вартість (без даних великих підприємств, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як поінформував начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року рівень сплати ПДВ зріс на 567,6 мільйона або на 17 відсотків.
У листопаді суб’єкти господарювання перерахували до скарбниці 478,5 мільйона, що на 55,6 мільйона більше, ніж торік.
За одинадцять місяців від платників м. Запоріжжя надійшло 1 мільярд 992 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 324,3 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 307,6 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 242,3 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 208 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 175 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 159 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 150,5 мільйона тощо.
Усього станом на початок грудня в регіоні зареєстровано 10139 платників ПДВ, зокрема, 9175 СГД-юридичних осіб та 964 фізичні особи-підприємця.
Головне управління ДПС у Запорізькій області