Ринок праці Запорізької області

Станом на 18 грудня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,6 тис. осіб, з них 17,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 18 грудня 2020 року – 1838 одиниць (у м. Запоріжжі – 1304 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 11 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку грудня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 304 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 50 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.