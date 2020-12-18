Від торгівлі підакцизними товарами запорізькі місцеві бюджети отримали 165 мільйонів

У січні-листопаді до місцевих бюджетів регіону надійшло 165 мільйонів 443 тисячі гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизною продукцією. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов сплачена сума на 8,3 мільйона або на 5 відсотків перевищила рівень аналогічного періоду минулого року.
Лише у листопаді підприємці і компанії спрямували до скарбниць громад 14,5 мільйона, що на 508 тисяч більше, ніж торік.
Для реалізації підакцизних товарів суб’єкти господарювання отримали у податковій 8753 ліцензії, сплативши за них 36,8 мільйона гривень. Зокрема, податківці видали 5206 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 3547 – на продаж тютюнових виробів. Крім того, призупинено дію 1367 дозволів, анульовано 2474.
Станом на початок грудня кількість діючих ліцензій склала 8142. З переліком цих документів можна ознайомитись за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Також за 11 місяців у сфері обігу підакцизної продукції фахівці податкової служби провели 791 перевірку суб’єктів господарювання. За виявлені порушення законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на загальну суму 82,2 мільйона гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області