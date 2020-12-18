ЗАПОРІЗЬКІ ПІДПРИЄМИЦІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЖІНОЧОМУ БІЗНЕС-ФОРУМІ

17 грудня у Запорізькій торгово-промисловій палаті відбувся Жіночий бізнес-форум. Онлайн до заходу приєдналися учасниці Запорізької, Київської, Львівської областей.
Головними темами форуму стали жіноче підприємництво, проєкти підтримки і соціальна відповідальність бізнесу, особистісно-професійний розвиток. Захід організований Запорізькою ТПП у партнерстві з Програмою розвитку ООН в Україні.
Протягом форумного дня з власними успішними кейсами підприємництва виступили бізнес-леді Запорізької і Львівської областей. Форум став можливістю отримати нові знання і ділові контакти, а також досвід, мотивацію і натхнення на подальший розвиток.
Активну участь у заході взяли членкині ділового клубу Запорізької ТПП «Жіноча Ліга», що об’єднує підприємиць, керівниць компаній, представниць освіти, громадських організацій, міжнародних програм. Формат Клубу дозволяє розширювати можливості та потенціал його учасниць, допомагає знаходити відповіді на актуальні питання, вирішувати бізнес-ситуації.
Про власний шлях до успіху в бізнесі та рецепти досягнення перемоги йшла мова у виступі власниці ТОВ «Укрфаворіт» Олени Ісаєвої. Компанія «Укрфаворіт» – одна з найуспішніших у Запорізькому регіоні, лідер серед постачальників високоефективних матеріалів та інженерних рішень для ливарного виробництва в Україні.
Наталія Харченко, начальник відділу зовнішньої кооперації компанії «Ассоль» (м. Василівка Запорізької області) розповідає:
- Вже майже 30 років наша компанія здійснює поставку машинобудівного обладнання для українських промислових компаній, а також здійснює обслуговування спецтехніки.
Жіночий бізнес-форум – це можливість надихнутися, отримати нові знання, знайомства. Це дуже мотивує, коли чуєш успішні історії жінок, лідерок, які прагнуть розвиватися.
Ольга Гречуха, власниця артгалереї, майстриня та авторка ляльок (м. Запоріжжя) теж взяла участь у форумі:
- Для мене подібні заходи – це ковток свіжого повітря, адже с умовах пандемії нам дуже складно. Такі бізнес-форуми допомагають не втратити ентузіазм, з яким ми прийшли у свій бізнес. Адже власна справа потребує не тільки фінансової підтримки, але й певної сміливості. Для мене важливо дізнатися, як розвиваються сьогодні інші підприємства, які вони знаходять нові методи, цей досвід дуже важливий.
До проведення форуму приєдналася Жіноча Ділова Палата України (м. Львів). Про важливу місію з об’єднання представниць бізнесу, освіти, культури шляхом підтримки, навчання та професійного розвитку, проєкти підтримки жіночого підприємництва розповідала президентка Жіночої Ділової Палати України Наталія Карпенчук-Конопацька.
Про власний шлях до успіху – історія львівської підприємиці Надії Гаталяк, засновниці Української Торгової Марки “Boitier124” – успішного бренду якісної елітної косметики.
Виступ Ірини Плахтій, сертифікованої коучки, віцеголови Вищої ради Міжнародного Клубу Успішних Жінок “Жінки України” присвячено соціальній відповідальності бізнесу:
- Необхідно вийти за межі звичайної благодійності і створити концепцію маркетингової трансформації розвитку компанії, адже соціальна відповідальність бізнесу – це запорука міцності бренду компанії.
Захід організований Запорізькою торгово-промисловою палатою в рамках швейцарсько-українського Проєкту “Зміцнення бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств (Етап 2)”, який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) у співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і за підтримки Швейцарії.