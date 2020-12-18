Жалюзі — недороге та дуже практичне рішення

Внутрішні жалюзі
Горизонтальні жалюзі, як внутрішні, так і зовнішні, повертаються через роки забуття, і їх дедалі частіше можна побачити у сучасних інтер’єрах. Безсумнівно, вони залишаються незамінним декоративно-функціональним елементом. Вони підходять для будь-якого типу обробки стін, а їх додатковою перевагою є можливість замовлення повністю персоналізованого рішення. Індивідуальні жалюзі в Запоріжжі — прекрасна альтернатива пилопоглинаючим шторам. Завдяки використовуваним матеріалам їх можна дуже швидко та ефективно очистити, не знімаючи всю конструкцію. Той, хто цінує комфорт, зручність та елегантність, знайде в інтернет-магазині https://nikoss.com.ua/ukr/index.html рулонні штори та жалюзі з урахуванням своїх потреб. Ціни надзвичайно конкурентоспроможні та повністю адекватні якості товару.
Зовнішні жалюзі
Зовнішні жалюзі на замовлення — це елементи покриття вікон, які можуть бути виготовлені з алюмінію, тканини, ПВХ та дерева. Перевагою персоніфікованих рішень є можливість пристосувати розмір до індивідуальних потреб, що є особливо цікавим варіантом для власників вікон з нестандартними розмірами. Незалежно від обробки та використовуваної конструкції, роль віконних жалюзі полягає у контролі інтенсивності світла без повного підняття жалюзі, а також у забезпеченні високого ступеня естетичності та природної краси.
Функціональність та комфорт
У енергоефективних та пасивних будівлях із південного боку встановлюються великі скляні вікна, і через це у приміщеннях може бути забагато сонячного світла. У даному випадку використання жалюзі захищає від надмірного освітлення, а також створює відчуття приватності.
Варто зазначити, що жалюзі забезпечують ефективний тепловий захист і допомагають в роботі кондиціонера. Між поверхнею ламелі та склом створюється тепловий бар’єр, тобто маса повітря, що уповільнює тепловіддачу. Завдяки цьому при температурі 35 ° C на вулиці можна знизити температуру всередині будівлі до 10 ° C.
Основні переваги жалюзі:
- легка та проста алюмінієва конструкція;
- захист та терморегуляція;
- висока якість лакового покриття;
- плавне управління.
Тканинні ролети та рулонні штори
Тканинні ролети та рулонні штори — це класичний та дієвий спосіб правильного регулювання рівня освітленості в кімнаті. Їх використання особливо ефективне влітку. Тоді вони допомагають знизити температуру в будинку і забезпечують тінь та належний тепловий комфорт. Їх конструкція успішно замінить звичайні штори та гардини. Крім того, невидима система кріплення підкреслить сучасний стиль приміщення.