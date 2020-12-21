Анатолій Сердюк переміг у написанні радіодиктанту національної єдности

Як повідомило Українське радіо, з понад 16 тисяч претендентів з України та всього світу журі визначило 17 переможців, серед яких і наш знаменитий земляк. Уперше він переміг 2011р. й тривалий час залишався єдиним запоріжцем, написавшим диктант без помилок. Вручаючи артисту нагороду, голова журі письменник М.Слабошпицький назвав А.Сердюка “найінтелектуальнішим співаком України”. У філологічному доробку композитора, журналіста, члена НСЖУ – авторська книжка “Говорімо українською”, редагування й коректура творів запорізьких письменників, співпраця з редакцією журналу “Універсум”.