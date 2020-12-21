Особливості ігрового автомата Гном у казино Slotor

Такі ігрові автомати завжди радували користувачів своєю графікою та захоплюючим геймплеєм. Головний гном виступає в ролі міфічної істоти, яке керує всім ігровим процесом, стилістика автомата барвиста та яскрава, звуковий супровід не дратує, навіть якщо ви проводите в онлайн казино https://slotor1.com/ багато часу. Щоб виграти в даному автоматі, необхідно спочатку вивчити його детальніше.
Основні особливості:
- На ігровому полі 5 барабанів.
- Для збору комбінацій виділено 9 ігрових ліній.
- Просте та звичне управління.
- Можливість запускати безкоштовну гру.
- Для перемоги достатньо на одній лінії зібрати комбінацію з 3 символів.
- Приємний звуковий супровід.
- Барвиста анімація.
Символи на барабанах
Такі слоти завжди тематичні, користувачі Слотор відзначають, що їм подобається тематичне виконання даного ігрового автомата. Після того як ви почнете грати на реальні гроші, перед вами на барабанах будуть з’являтися молоти, кирки, шоломи, парасольки та інші елементи, які гноми можуть використовувати під час роботи на шахтах, добуваючи золото. Якщо онлайн казино на гроші Слотор видало вам зображення самого Гнома, то можете вважати, що це везіння. Даний символ може замінити собою будь-який інший, зібравши потрібну вам комбінацію на лінії.
Бонусна гра в слоті Гном
Якщо казино на гроші видає вам 3 або більше зображень візків з золотом, то ви переходите в бонусний рівень. Бонусний рівень вже переносить гравця в шахту, де ведеться копітка робота гномів. Тут доведеться керувати вагонетками, перемикаючи важелі. Якщо вдача на боці гравця, то на депозит прийде дуже приємний бонус, виграш багаторазово збільшиться. Але якщо вдача покинула вас, то одним рухом важеля можна вилити бруд з вагонетки на гномів, що призведе до закінчення бонусного раунду.
Використовуючи мобільний казино на Андроїд, гравці часто вибирають автоматичний режим даного слота. Для цього потрібно налаштувати автомат під свої параметри ставок, вибрати кількість ліній і їх вартість, після чого натиснути одну кнопку і стежити за тим, що відбувається на екрані смартфона. Можна в режимі реального часу спостерігати за тим, як гноми приносять вам золото і кладуть його на депозит. Гравець буде брати участь в спеціальній ризик грі, дилер переверне карти сорочкою і надасть вам вибір, якщо карта виявиться найстаршою, то перемога за вами і депозит примножиться.