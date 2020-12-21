«Ромка ніколи не відмовиться від власної дитини» – підтверджує Анжеліка Бєлова

Ромські жінки-активістки у Запоріжжі об’єднались заради покращення умов і підвищення якості життя представників своєї національної спільноти
У наш час раннє материнство вже не є вражаючим суспільну мораль явищем. Втім, суспільство не перестає дивуватись, навіщо молоді дівчата наражають себе на небезпеку ризиків щодо власного здоров’я і соціального статусу. І якщо для представниць більшої кількості національностей материнство у ранньому віці залишається неприйнятним, то серед ромок воно доволі поширене. Особливо у родинах, які змушені виживати за межею бідності.
Ось типова історія молодої 19-ти річної жінки із ромської спільноти, яка є мамою з-х дітей віком 4-х, 3-х років і 5-ти місяців. Родом вона із Росії. До Запоріжжя добралася після поневірянь, пов’язаних із смертю рідного батька. Тут знайшла своє щастя – вийшла заміж за хлопця, який на кілька років молодший від неї. І у цьому шлюбі народила своїх діточок.
На відміну від багатьох своїх одноплемінників, молода мама має всі документи – власний паспорт, свідоцтво про народження дітей, але через певні життєві обставини, власне, через свою необізнаність, не змогла отримати належної соціальної допомоги від держави.
- Це типове явище в житті ромів, адже більша частина з нас не знає про свої права, про можливість отримати соціальну допомогу і соціальні послуги. А дехто навіть документів, що посвідчують особу, не мають, – коментує ситуацію президентка громадської організації «Голос Ромні» Анжеліка Бєлова.- Таке становище людей принижує їх людську гідність. Щоб змінити ситуацію на краще для всієї ромської громади, ми створили нашу громадську організацію і визначили своєю місією всебічну підтримку і розвиток нашої спільноти.
За словами пані Анжеліки, всебічна допомога багатодітній молодій матері – героїні нашої розповіді стала одним із нагальних завдань для членкинь новоствореної організації. По ходу справи з’ясувалося, що молода родина із маленькими дітьми змушена проживати в умовах, зовсім для цього непридатних. На жаль, у Запоріжжі не знайшлося прихистку для матері з дітьми ані в «Затишній домівці», ані в кризовому центрі і саме з причин наявності у неї 3-х дітей. Жінці запропонували малюків 3-х і 4-х років віддати до дитбудинку «Сонечко», а з малятком оселитися у «Затишній домівці».
- Але для ромської жінки таке неприйнятно, – зауважує пані Анжеліка,- ніщо, ніякі життєві труднощі не можуть спонукати її, допоки вона жива, віддати своїх малолітніх дітей чужим людям. Звісно наша підопічна не погодилася на таку пропозицію. І ми залучили всі сили, щоб допомогти їй організувати більш-менш прийнятні умови для життя на той час, допоки допоможемо оформити всі належні документи, і вона стане отримувати відповідну соціальну допомогу. На ті гроші жінка зможе винайняти собі житло і оплачувати харчування собі і дітям. А допоки наші активістки збирають для неї і її діточок одяг, взуття, харчування, підгузки. Адже саме у наданні допомоги своїм одноплемінникам вбачаємо своє головне завдання.
“Створення цієї (статті/публікації/цього відео) фінансується в рамках Фонду Прав Людини Посольства Королівства Нідерландів. Зміст та думки викладені в цій/цьому (статті/публікації/відео) є відповідальністю авторів та не обов’язково відповідають позиції Посольства.”
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