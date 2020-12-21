У січні – листопаді 2020 року запорізькі аудитори встановили порушення за процедурами закупівель вартістю майже 15,2 млрд гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області упродовж січня – листопада 2020 року провели моніторинг 435 процедур закупівель товарів, робіт та послуг загальною вартістю майже 17 млрд гривень.
За результатами зазначених заходів державного фінансового контролю аудитори встановили порушень за процедурами закупівель вартістю майже 15,2 млрд грн та попередили витрачання коштів за проведеними з порушеннями закупівлями вартістю 327,7млн гривень.
Зокрема, через виявлені порушення відмінено 53 торги на суму майже 251 млн грн, розірвано 26 договорів на суму 76,8 млн гривень.
До суду скеровано 33 протоколи про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про закупівлі за статтею 164-14 КУпАП,
17 протоколів розглянуто адміністративною комісією Управління, за результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 17 посадових осіб шляхом накладання адміністративного штрафу на суму
29 тис. гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.