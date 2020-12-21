Запорізькі компанії перерахували до держбюджету 687 мільйонів гривень податку на прибуток

У січні-листопаді з доходів запорізьких підприємств і установ до державного бюджету надійшло 687 мільйонів гривень податку на прибуток (не враховуючи дані врахування великих платників, обліковані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). У листопаді суб’єкти господарювання перерахували 160 мільйонів.
З початку року найбільші надходження забезпечили платники м. Запоріжжя – 475,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 71 мільйон, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 48,5 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 19,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 19,4 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 11,6 мільйона, Запорізького району – 11 мільйонів тощо.
Всього на території регіону нараховується 920 компаній, організацій та установ, які є платниками податку на прибуток.
Нагадаємо, відповідно до змін, внесених Законом України № 1072, починаючи з 10 грудня 2020 року платник податку на прибуток підприємств матиме можливість зменшити фінансовий результат до оподаткування та відповідно не враховувати при визначенні суми податкових зобов’язань з цього податку за звітний період суми доходу у вигляді:
– отриманої одноразової компенсації його витрат, понесених за сплату єдиного внеску за найманих осіб;
– списаних за звітний період штрафних санкцій і пені, нарахованих за податковим боргом, що виник станом на 1 листопада 2020 року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області