44,5 млн грн одноразової матеріальної допомоги отримають запорізьки підприємства , у зв’язку із втратою доходу через карантин

У Запорізькій області більше 400 підприємств оформили документи для отримання зазначеної допомоги.
406 підприємств запорізького регіону надали документи до центрів зайнятості Запорізької області на оформлення одноразової допомоги, у зв’язку із втратою доходу через карантин для більше ніж 10000 працівників. Одноразова виплата держави суб’єктам господарювання передбачена задля збереження робочих місць найманим працівникам. На ці цілі буде спрямовано 44,5 млн грн
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47