До свого 95-річчя «Фармак» подвоїв потужності асептичного виробництва

За рахунок нового виробництва компанія збільшить випуск стерильних рідких лікарських засобів, попит на які під час пандемії значно зріс.
Новий виробничий корпус – це побудована з нуля семиповерхова будівля, де розміщено більш як 20 одиниць основного технологічного обладнання та близько 100 інженерного. Інвестиції становлять 50 млн євро. Проект тривав два роки.Нове виробництво оснащено високопродуктивними лініями – до 36 000 ампул, 12 000 флаконів, 7500 небул та 3600 пластикових флаконів за годину. Вперше у «Фармак» при проектуванні застосували технологію тривимірного моделювання та візуалізації архітектури будівлі й ландшафтного оформлення. Це дало можливість відчути ефект присутності, об’єктивно оцінити переваги проекту та усунути недоліки в ході проектування, а також знизити ризики помилок під час реалізації проекту.
«Цього року «Фармак» виповнюється 95 років. Це визначна дата. Мало хто з українських підприємств може похизуватися такою історією. А ми не тільки зберегли стратегічне виробництво у найважчі для країни часи, а й вивели його в лідери ринку, продукцію якого купують по всьому світу. Сьогодні «Фармак» – це дзеркало можливостей української фармгалузі на міжнародній арені. Ми експортуємо продукцію у більш ніж 25 країн. Компанія змогла цього досягти завдяки кропіткій праці та постійному розвитку. За останні п’ять років обсяги виробництва зросли на 59%. За цей час ми відкрили новий завод з виготовлення АФІ в м. Шостка, виробництво супозиторіїв, дільницю з виготовлення твердих лікарських засобів, запустили нову пакувальну лінію твердих форм та лінію пакування саше, почали виробництво очних суспензій.
Також, розуміючи, що майбутнє фармацевтики за складними розробками, ми запустили інноваційний R&D комплекс та дослідно-промислову дільницю біотехнологічного напряму. І сьогодні, до свого ювілею, вже традиційно, ми відкриваємо нове виробництво. У цей проект було інвестовано 50 млн євро. Це ультрасучасний цех з виготовлення стерильних лікарських засобів. Запустивши це виробництво, ми удвічі збільшуємо потужності з виробництва асептичної продукції. І тут будуть випускатися ліки, які сьогодні вкрай необхідні для подолання наслідків COVID-19. Це і «Пропофол», і «Дексаметазон», який нещодавно пройшов перекваліфікацію ВООЗ, та десятки інших, життєво важливих препаратів. Ми пройшли великий шлях за 95 років, зробили кардинальний прорив у компанії і в галузі за 25 років.
Динаміку нашого розвитку можна подивитися за п’ять років і сьогодні горизонт планування у «Фармак» – 7-10 років. Це нові виклики, нові можливості, нові напрями. Відкриваючи сучасний комплекс, ми робимо крок у майбутнє, адже ліки для сучасної людини повинні виготовлятися на сучасному високотехнологічному обладнанні. Українці гідні найкращих технологій і кращої якості – саме те, що пропонує «Фармак», створюючи інноваційні можливості для виробництва ліків високої якості», – зазначила Філя Жебровська, Голова Наглядової ради АТ «Фармак».