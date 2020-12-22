«Якщо ти ром, навіщо вчитися…» – поширена у ромській спільноті безпідставна вигадка

Ромські жінки-активістки у Запоріжжі об’єднались заради покращення умов і підвищення якості життя представників своєї національної спільноти.
Пані Анжеліка головною причиною багатьох проблем представників ромської спільноти вбачає проблеми із доступом до отримання документів, звідки – проблема неосвіченості. Навіть зараз, у часи технічного прогресу і, здавалося б, тотальної грамотності, близько 15% ромів у віці старше за 30 років не вміють писати.
- Мова переважно про ту частину нашої спільноти, яка виживає за межею бідності, – пояснює вона.- Ми намагаємося запровадити у свідомість ромської спільноти думку про те, що саме освіта є справжнім ключем для кращого життя. Саме так казав колись мій прадід, який дав всім дітям і загальну, і спеціальну освіту. Сьогодні все більше ромських дітей віддають до школи. Але ми фіксуємо, що малюки йдуть туди непідготовленими, адже напередодні не відвідують дитячі садочки, не соціалізуються, а тому у школі, почасти, піддаються булінгу, внаслідок чого стають «складними підлітками». Додайте сюди вплив соціальних стереотипів про ромів, які поширені у нашому суспільстві. Щоб змінити ситуацію на краще, ми взялися реалізувати проект організації освітнього хабу. Отримали грант на технічну підтримку від Фонду «Відповідальні Земляни» – грантодавець озброїв нас ноутбуками. І невдовзі плануємо відкрити хаб у центрі території, густо населеної ромами. Зараз вирішуємо питання з приміщенням – це буде у селищах Зеленому чи ДД у Запоріжжі. Тут проводитимемо заняття із дошкільнятами. А також залучимо до роботи і старших школярів. Суттєву частину нашої діяльності у цьому напрямку присвятимо ліквідації неграмотності серед старшого населення. Розуміємо, що одним хабом проблеми не вирішити, але це тільки початок.
Наслідком неосвіченості є й відсутність у чималої кількості ромів документів, що посвідчують особу. А без них неможливо ані влаштуватися на офіційну роботу з відповідним соціальним пакетом, ані отримати належну медичну допомогу, ані сподіватись на певну соціальну допомогу. Тому ромські активістки докладають чимало зусиль саме у напрямку оформлення для одноплемінників необхідних документів. Величезну роботу проводять із фахівцями Міграційної служби. І ця робота не намарно.
Як повідомила нещодавно Міграційна служба Запорізької області, в Токмацькому районному відділі Міграційної служби паспортами громадянина України було задокументовано одночасно 8 ромів, серед яких велика сім’я – мама, син і дві дочки.
Відзначається, що на сьогоднішній день частою проблемою в питанні оформлення паспортів особам ромської національності є відсутність у них свідоцтва про народження та документів, що підтверджують належність до громадянства України.
- Це копітка і довга системна праця, – пояснює пані Анжеліка, – але ми будемо це робити, бо ми гідні поваги і розуміння у суспільстві. Роми є повноправними членами громадянської спільноти і мають право приносити їй користь.
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