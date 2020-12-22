На Хортиці відбудеться різдвяний забіг «Наздожени Діда Мороза»

За ініціативи Запорізької обласної федерації триатлону, щороку наприкінці грудня в місті проходить новорічний годинний забіг «Наздожени Діда Мороза». Змагання, історія яких налічує більше 20 років, традиційно проводилися в легкоатлетичному манежі. Але цього року вперше змінюють місце дислокації, і відбудуться на острові Хортиця.
Забіг проводитиметься на дистанціях 5 і 10 кілометрів, біг по колу 2,5 кілометра. Місце старту — парковка біля національного музею. Старт 25 грудня о 12:00. Всі охочі проєднатися до змагань можуть зареєструватися за ПОСИЛАННЯМ.