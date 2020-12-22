Термін подання заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам продовжено до 31 грудня

Термін подання заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам продовжено до 31 грудня

Урядом продовжено термін подання заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам до 31 грудня.

Зокрема, для отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8000 грн необхідно заповнити електронну заяву через мобільний додаток Порталу Дія за посиланням https://diia.gov.ua/services/odnorazova-materialna-dopomoga-fopam-ta-najmanim-pracivnikam.

Для отримання одноразової допомоги застрахованим особам заява заповнюється ВИКЛЮЧНО в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

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