Запорізькі добувні підприємства збільшили сплату податків на 125 мільйонів

У січні-листопаді запорізькі підприємства спрямували до бюджетів усіх рівнів 511 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами (без даних великих підприємств, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 125 мільйонів або на 32 відсотки.
Із загальної суми до державного бюджету сплачено 356,5 мільйона, до місцевих скарбниць – 154,7 мільйона.
Найбільші платежі надійшли від суб’єктів господарювання Василівського та Михайлівського районів – 461,6 мільйона, м. Запоріжжя – 17,4 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 7,9 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 7 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 4,4 мільйона, Запорізького району – 3,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 2,9 мільйона тощо.
Всього у податковій службі регіону зареєстровано 590 підприємств і установ, які користуються надрами та видобувають корисні копалини.
Крім того, з початку року 517 запорізьких компаній і підприємців перерахували до бюджетів майже 189 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води. Зокрема, держбюджет отримав 104 мільйони, місцеві – 85 мільйонів.
Значні відрахування забезпечили енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники – 141 мільйон, суб’єкти господарювання м. Запоріжжя сплатили 19,4 мільйона, якимівські та приазовські – 3,5 мільйона, мелітопольські та веселівські – 1,6 мільйона, токмацькі та чернігівські – 1,5 мільйона.
Головне управління ДПС у Запорізькій області