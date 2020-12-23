Імпорт електроенергії матиме негативні наслідки для української енергосистеми

Імпорт електричної енергії з Російської Федерації та Білорусі послабить українську енергосистему і може стати перешкодою для вчасної синхронізації з європейською енергосистемою. Про це заявила експертка за питань енергетичної сфери, колишня очільниця Міністерства енергетики України Ольга Буславець час вебінару «Реформа ринку електроенергії: головні підсумки за рік роботи» для журналістів загальноукраїнських та місцевих медіа у вівторок, 22 грудня.
«Про які обсяги йдеться? У нас перетини з Російською Федерацією становлять 2 ГВт потужності, з Білоруссю – 600 МВт. Тобто наша генеруюча потужність може бути замінена генерацією з сусідніх країн. Якщо з початку наступного року буде запроваджений імпорт електричної енергії, це нас тільки послабить. Це не дозволить підтримувати нашу генерацію в технічно нормальному стані, у повному обсязі використати можливості інвестицій для будівництва нової генерації – тому що не буде попиту на неї», – зазначила експертка.
За словами Ольги Буславець, імпорт електроенергії в 2019 році негативно позначився на ситуації в енергетиці, в тому числі – у вугільній галузі. Екс-очільниця міністерства вважає, що потрібно заборонити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі щонайменше до кінця 2021 року.
Натомість подальша синхронізація з європейською системою відкриє українським енергетикам додатковий ринок збуту і можливість збалансувати енергосистему.
«Сподіваюся, у 2022 році зможемо провести тестування щодо від’єднання від енергосистем Росії і Білорусі, з якими ми з’єднані технічно. І будемо прийняті в систему європейську. Це дозволить і в подальшому інтегрувати наші енергетичні ринки. Збільшується конкуренція, і для наших споживачів це – перевага», – зазначила експертка.
Вебінар було проведено в рамках освітньої ініціативи «Прозорість та технічна грамотність в енергетичній журналістиці», яку Національна спілка журналістів України виконує в рамках грантової діяльності USAID Проєкту енергетичної безпеки. Метою ініціативи є забезпечення прозорості та технічної грамотності у висвітленні в медіа тем, пов’язаних з енергетичними реформами, та сприяння посиленню енергетичної безпеки України шляхом ефективної комунікації.