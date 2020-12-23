Спортивні штани — великий вибір у New Balance

Спортивні штани New Balance — для тих, хто цінує комфорт у кожному русі
Ця американська фірма завжди займала лідируючі позиції відносно виготовлення спортивного взуття. Але не варто забувати, що все, що ми любимо у NB, а саме технології, відмінну якість та оригінальний фірмовий стиль докладено і до одягу. Зараз марка має великий асортимент товарів для формування вашого гардеробу. В залежності від призначення та сезону речі використовують різноманітний список технологічних розробок, запатентованих виробником, або створених у партнерстві з іншими всесвітньо відомими брендами. Якщо ви тільки плануєте почати активно тренуватись, або розумієте, що вже час оновити свою амуніцію, тоді радимо завітати до офіційного інтернет-магазину New Balance. Тут ви знайдете все необхідне для формування тотал-луку на будь яку погоду: взуття, футболки і поло, різноманітні топи та верхній одяг і, звісно, спортивні штани. Головним пріоритетом фірми є ваш комфорт. Це означає, що кожний виріб проходить перевірку в декілька етапів на практичність та зносостійкість. Якщо розглядати брюки, то компанія приділяє багато уваги саме пошиву. У зонах найбільшого навантаження використовують посиленні шви, а моделі з чітким профілем виготовляють із міцного еластичного матеріалу, який не втрачає форми, але може розтягуватись, щоб забезпечити вам максимальну вільність рухів. Головною технологією для холодної пори року є NB Heat: у конструкції використовують спеціальну підкладку з флісу, яка є одночасно утепленням та швидко виводить зайву вологу, залишаючи виріб сухим. Для брюк, які створенні для тренування у залі використовують NB Dry – особливу тканину, яка завжди залишається сухою навіть при інтенсивному потовиділенні а також має гіпоалергенні властивості. Зимові моделі для занять на вулиці або прогулянок виконують із щільного вітрозахисного матеріалу з утеплюючою підкладкою, тому навіть на сильному морозі при штормовому вітрі ви не відчуєте дискомфорту. Також така тканина не пропускає вологу зовні. Якщо ви бажаєте підібрати найбільш пасуючий топ до обраних штанів, ви завжди можете запитати про це консультанта, чи є в ассортименті куртки та кофти із суміжної серії. У офіційному інтернет-магазині дуже просто орієнтуватись, для цього у вас є допоміжні фільтри та інструмент сортування. Також зверніть увагу на єксклюзивні товари, виготовленні у Британії та Америці – це особливі лімітовані серії, які можна купити лише у офіційного представника бренду в Україні. У кінці кожного сезону на вас чекають розпродажі – гарна можливість придбати оригінальні товари лейблу по низькій ціні.