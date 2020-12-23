У селі Балки закладається фундамент суспільства гендерної рівності

Село Балки є зразковим у розумінні впровадження стандартів гендерної рівності. В інтерактивному гендерному онлайн-кафе, яке працювало для молоді села Балки, прийшли до висновку, що жінки при владі – на користь громаді.
– Є небагаті країни, в яких упроваджуються стандарти гендерної рівності, але немає країн з високим рівнем життя і низьким рівнем гендерної рівності – наголосила голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє», керівниця проекту Тамара Огородова. Адже через гендерні стереотипи саме жінкам, крім основної роботи, доводиться ще дуже багато часу витрачати на виховання дітей, на домашнє господарство, і винайти час на самопідготовку при цьому дуже проблематично. Але село Балки в цьому плані є своєрідним «місцем сили».
Залучення жінок завжди стає поштовхом і основою для збільшення ВВП будь-якої країни. Можливо, саме тому ООН, визначаючи 17 головних цілей сталого розвитку, поставив досягнення гендерної рівності на п’яте місце, а, наприклад, такі важливі напрямки, як достойні робочі місця економічне зростання – на восьме місце, мир і справедливість – на 16 місце.
- Я буду все робити для того, щоб становище будь-якої людини визначалося індивідуальними здібностями, а не тим, дівчина ти чи хлопець, жінка чи чоловік, – впевнена майбутня вчителька Анастасія Демешко.
- Поважати права жінок треба всюди – і в політиці, і в економіці, і в домашньому господарстві, – підтримує Владислав Савенко.
Досвід Балок у практичному впровадженні гендерної рівності зацікавив молодь. Завдяки роботі депутатської групи «Рівні можливості» реалізовано багато гендерних ініціатив, зокрема, призначення уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, прийнято також План дій на виконання Національного плану дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Дуже важливим є те, що проведено гендерний бюджетний аналіз програми соціальної допомоги. За результатами аналізу до програми внесено відповідні зміни. Постійно проводиться робота з благоустрою села з урахуванням потреб жінок і дітей: часткове освітлення села, ремонт доріг, дитячих садків, мереж водопостачання і водовідведення. Проведено благодійні акції для збору коштів для дітей, культурно-просвітницькі та екологічні толоки з залученням мешканців села: дні довкілля, озеленення, відновлення парку. Відкрито дитячий садочок «Сонечко», Будинок творчості. Постійно проводиться інформаційно-просвітницька робота, співпраця з громадськими організаціями в забезпеченні рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. І дуже важливо продовжувати роботу в і в цій каденції.
Олександр Дорошенко
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування