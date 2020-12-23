У Запорізькій області ліквідовано центр мінімізації платежів до бюджету, через який проконвертовано 240 мільйонів гривень

Співробітники оперативного підрозділу податкової міліції Запорізької області спільно зі слідчим підрозділом податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури ліквідували “центр мінімізації платежів до бюджету” міжрегіонального характеру, створений з метою надання податкової вигоди підприємствам реального сектору. Послугами зловмисників встигли скористатися понад 20 компаній, серед яких і підрядники, що виконували роботи в рамках Національного проєкту “Велике будівництво”.
Встановлено, що група осіб для реалізації злочинних намірів створила низку суб’єктів господарювання, на рахунки яких в якості плати за “фіктивні” товари та послуги надходили безготівкові грошові кошти користувачів послуг незаконної схеми. У подальшому дані кошти конвертувались у готівку за грошову винагороду фігурантам кримінального провадження.
Незаконна схема поширювалась на Запорізьку, Дніпропетровську, Київську області та м. Київ. 3агальна сума проконвертованих грошових коштів за 2 роки склала близько 240 мільйонів гривень. Тобто, фактично, це понад 40 мільйонів гривень збитків державним інтересам.
Слідство триває.
Головне управління ДФС у Запорізькій області