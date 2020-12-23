Запоріжці сплатили 7 мільярдів гривень податку на доходи фізосіб

З початку року роботодавці і мешканці регіону спрямували до бюджетів усіх рівнів 7 мільярдів 609 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (без даних великих платників, зареєстрованих у Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Минулорічний рівень сплати перевищено на 560 мільйонів 640 тисяч або на 8 відсотків.
Коментуючи надходження, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов повідомив, що із загальної суми 1,9 мільярда надійшло до державного бюджету, що на 140 мільйонів більше, ніж торік. До місцевих бюджетів направлено 5,7 мільярда, зростання до показника 11 місяців 2019 року склало 420 мільйонів.
Так, до міської скарбниці м. Запоріжжя перераховано 2 мільярди 400 мільйонів, від платників м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів бюджети громад отримали 826,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 595,4 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 438 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 356,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 284 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 187 мільйонів тощо.
Основними видами доходів, з яких забезпечені надходження ПДФО, є заробітна плата (85 відсотків), грошове забезпечення військовослужбовців (6 відсотків), прибутки від паїв, дивідендів (6 відсотків).
Усього станом на початок грудня у Запорізькій області нараховується 74,4 тисячі платників податку на доходи фізосіб, з яких 55,6 тисячі – це фізичні особи, 18,8 тисячі – суб’єкти господарювання-юридичні особи.
Головне управління ДПС у Запорізькій області