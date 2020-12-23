Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №50-51 від 24-31.12.2020р.

Друзі! У четвер, 24 грудня, виходить у світ черговий і останній у нинішньому 2020-ому році випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Відкрита передплата на перше півріччя 2021 року. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
Додамо, що редакція нашої газети підготувала для своїх друзів різдвяно-новорічний подарунок – обережну ляльку-мотанку «Сонячний кінь»( опис ляльки-мотанки «Сонячний кінь» дивіться нижче у інформації про наш аукціон)
Щоб отримати такий подарунок, слід надіслати запит в редакцію
на поштову адресу: 69114, м.Запоріжжя. вул.Запорізького козацтва, б.41. кв.83 Зворигіній Наталії Георгіїіні,
або на електронну адресу: zvorygina68@gmail.com.
У листі необхідно вказати контактні дані: ПІБ, поштову адресу, на яку хочуть отримати подарунок, контактний телефон.
До заявки слід додати копію свідоцтва про передплату газети на перше півріччя 2021 року.
Тим, хто передплатить газету на цілий рік також додатково передбачаємо у подарунок ляльку-мотанку «Птах щастя».
Птах – це древній образ Духа і Душі. Існувало повір’я, що якщо жінці птах сів на голову, на плече або на руку, весь рік у неї буде щасливим і вдалим. Вважалося, що птахи несуть з собою ключі від щастя, тепло і світло.
Птаха Щастя – вважають оберегом сімейного щастя і благополуччя, також ця лялька є символом добрих звісток. Він з’являється, коли є потреба повсякденне життя людини, що стало вже прісним і безбарвним, активізувати, урізноманітнити, наповнити сенсом. У багатьох людей є мрія, але не кожен наважується втілити її в життя. Образ Птаха Щастя допомагає людині наважитися, вийти назустріч мрії, і перетворити її в реальні Щастя і Удачу.
Зазвичай такий оберіг підвішували у кожній хаті, поміщали його зазвичай під стелею в передпокої, щоб кожен, хто входить, пройшов під ним. Робилося це спеціально, щоб оберіг забрав все негативне, з чим людина може прийти, і пропускає в дім тільки хороше.
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні новорічно-різдвяних свят.
Ніхто не вірить в чудеса, але всі їхні тихо чекають. Що можна побажати всім нам у цей Останній День, колись Нового, але вже так знайомого для нас року? Деталі у ПравдаЗП.
З огляду на визначний святковий перехід публікуємо звернення до читачів головної редакторки газети Наталії Зворигіної.
Пильнуймо себе і Україну!
Дорогі друзі! Шановні передплатники, читачі і група підтримки газети «ПравдаЗП»(«Запорізька правда»)!
Добігає кінця рік, наповнений різноманітними подіями і нашою спільною боротьбою за відродження єдиного українськомовного видання регіонального рівня із 103-річною історією – справжнього клейноду Запорізького краю – газети «Запорізька правда».
Я щиро дякую вам за те, що весь цей час ви були з нами, ми спільно тримали кругову оборону, виборюючи для нашої газети право на життя.
Сьогодні триває війна за незалежність України. Вона іде на всіх фронтах, і в інформаційному полі також. І боротьба за «Запорізьку правду» – це наші з вами окопи. І з них ми не можемо відступити, бо за нами – найдорожче для кожного громадянина України – наша Батьківщина.
Нашу боротьбу ще не закінчено. Попереду новий напружений рік. Тримаймося разом! Разом до ПЕРЕМОГИ! Пильнуймо себе і Україну!
І до слова, наступний випуск «ПравдаЗП», яка виходить тимчасово, допоки ми юридично відновимо наша «Запорізьку правду», плануємо на 14 січня 2021 року! Тож до зустрічі у новому році! Бажаю всім нам мужності, витривалості і послідовності!
Щиро ваша,
Наталя Зворигіна, головна редакторка
Також ми розкажемо про таке:
Президент призначив нового голову запорізької облдержадміністрації – Олександра Старуха. Колись, ще за Ющенка, він вже керував нашою областю. Згадаймо, як це тоді було і спробуємо прогнозувати перебіг його нової каденції.
А ще ми інформуємо своїх читачів про наступне.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Зима на дворі. Боронь Боже, ожеледь призведе до травмувань. Тож варто знати, які послуги, медикаменти та витратні матеріали покриває пакет НСЗУ по лікуванню травм, і що до нього входить, а що – ні?
Згадаємо видатних особистостей нашого краю – сучасників.
Нині в нашій рубриці «Культура і життя» розкажемо про керівницю Запорізької обласної філармонії Ірину Конарєву і її роль у розвитку одного із головних закладів культури нашого регіону.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Напередодні Міжнародного дня кіно поговоримо про історію кіно… у Запоріжжі. «Сеанс відбудеться, панове!». Деталі – в нашій газеті.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Як носити захисні маски взимку і чому антисептик може бути небезпечним? Про це дізнайтесь із нашої традиційної рубрики «На часі»
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
У нашій традиційній рубриці «Мистецькі обрії» розкажемо про різні культурно-мистецькі розважальні заходи, які підготували заклади культури Запорізького краю.
У традиційній рубриці «Дива тижня» дізнайтесь про… танці у супермаркеті.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації. А ще – публікуємо річні Зодіакальний і Східний гороскопи на 2021 рік!
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.