Молодь Василівки дізналася про рівні права та можливості

Громада міста Василівка показала високі досягнення у просуванні стандартів гендерної рівності завдяки приєднанню до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, проведенню гендерних бюджетних аналізів місцевих програм. Ці та багато інших ініціатив реалізувала міжфракційна депутатська група «Рівні можливості» у Василівській міській раді.
Прийнято також План дій на виконання Національного плану дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Але не менш важливим є те, що група вміло користувалася саме депутатським інструментарієм. Проведено гендерний аналіз програми соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, в яку внесено відповідні коригування. Депутатки зробили гендерний бюджетний аналіз й діяльність дитячих садочків міста. Жінки-депутатки взяли під опіку дітей з особливими потребами, діточкам з багатодітних сімей, організовували екскурсію до зоопарку, музеїв. Постійно проводили робота з інтегрування гендерного підходу в місцевій політиці, співпрацювали з громадськими організаціями. З залученням молоді проводилися благоустрій міста, закладено сквер навколо джерела. Організовано міський транспортний маршрут «Вул. Каховська – ринок».
- На мій погляд, той, хто голосує за жінок, не помиляється, – вважає учасниця гендерного кафе Настя Чулакова. – використання їхньої енергії – завжди тільки на користь громаді.
- Хочу подякувати Ніні Шиян за п’ять років, які вона працювала депутаткою, за громадянську активність і великий внесок в розвиток місцевого самоврядування, – відзначила Тамара Огородова. – А молоді Василівської громади, яка проявила сьогодні свою готовність до активного громадського життя, хочеться побажати успіхів в обраній сфері діяльності. Пам’ятайте, що гендерна рівність – це і є можливість якнайкращої самореалізації. Ця робота у місті Василівка дуже важлива і її потрібно продовжувати.
Олександр Дорошенко
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування