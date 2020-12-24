Новітнє освітлення на проспекті Соборному дозволить втричі зекономити бюджетні кошти за електроенергію

Про це повідомив голова Олександрівської райдержадміністрації у місті Запоріжжя Валерій Мостовий.
Посадовець розповів про оновлення вуличного освітлення на головній магістралі обласного центру, коментуючи безпосередньо хід виконання робіт з монтажу нових світильників.
Передбачається повністю оновити ділянку на відстані від вул. Фортечної до дамби. Загальна вартість проекту понад 4 млн грн. Нове освітлювальне обладнання на LED-лампах дозволить суттєво підвищити якість освітлення проїжджої частини і покращити а місцями й зробити вперше(!) – освітлення тротуарів.
- Це вкрай важливий для покращення життєзабезпечення міста проєкт, – підтверджує Валерій Мостовий. – Окрім суто технологічних удосконалень, що дозволить суттєво покращити, зокрема, безпеку транспортного руху на проспекті, новітнє освітлення дозволить суттєво поліпшити загальний імідж нашого міста, осучаснити його. Увечері воно виглядатиме справді європейським. Реалізація такого вартісного проєкту стала можливою за підтримки двох народних депутатів – Геннадія Касая і Сергія Штепи. Обидва доклали чимало зусиль, щоб була виділена державна субвенція на соціально-економічний розвиток території і її частина – в обсязі 3, 5 млн грн – була спрямована саме на оновлення освітлення на проспекті Соборному.
Обидва нардепи – Геннадій Касай і Сергій Штепа провели інспектування ходу виконання робіт з монтажу новітніх вуличних світильників. І були цілком задоволені результатом.
- Запоріжці гідні того, щоб жити у цілком європейському місті. І ми як їхні довірені особи, обрані ними представляти їхні інтереси у Верховній Раді, докладаємо всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру. Зрозуміло, що потреба у оновленні вуличного освітлення – не єдина і можливо не найголовніша проблема нашого обласного центру. Але ми виходили з того, що цей проєкт вже було ухвалено на всіх рівнях, він пройшов необхідну експертизу, а отже, було виконано левову частку робіт з його реалізації. І справа залишалася лишень за фінансуванням. Тож ми спільними зусиллями змогли здобути необхідні кошти, – пояснив народний депутат Сергій Штепа.
- Насправді, сьогодні як ніколи непросто добитися того, щоб були виділені бюджетні кошти на потреби територій, – підтвердив Геннадій Касай. – Втім, ми прагнемо того, щоб запоріжці відчували реальну турботу держави. І цей приклад – один із багатьох, який засвідчує, як ця турбота проявляється. Тож вітаю своїх земляків з тим, що у новий 2021-ий рік ми входимо принаймні з сучасним і якісним вуличним освітленням на центральній магістралі міста. І далі буде!