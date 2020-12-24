Напередодні новорічних свят за сприянням працівників відділу ювенальної превенції Головного управління національної поліції в Запорізькій області для підоблікових сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя організовано майстер-клас у Гончарній майстерні «Шалене коло».Гончарна студія «Шалене коло» – це затишний простір, в якому комфортно творити й спілкуватися. Для відвідувачів було організовано тематичний майстер-клас за технікою ручного ліплення.Майстри студії здійснили невеличкий екскурс в історію розвитку гончарства в України, ознайомили дітей з роботою гончарного круга, різними техніками ручного ліплення. Після чого учасники приступили до створення власних шедеврів: вони власноруч ліпили з глини ялинкові прикраси та розписували вироби, використовуючи національні орнаменти вишиванки. Готові вироби учасники отримають після завершення процесу їх виготовлення – обжарки в гончарній печі.Сектор ювенальної пробації м. Запоріжжя та підлітки у конфлікті з законом висловлюють подяку відділу ювенальної превенції Головного управління національної поліції в Запорізькій області та Гончарній студії «Шалене коло» за дуже цікаво та творчо проведений час.
Маргарита Демків,Сектор ювенальної пробації м. Запоріжжя
Підоблікові ювенальної пробації Запоріжжя долучились до національно-патріотичної акції «Орнамент для ялинки»
Напередодні новорічних свят за сприянням працівників відділу ювенальної превенції Головного управління національної поліції в Запорізькій області для підоблікових сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя організовано майстер-клас у Гончарній майстерні «Шалене коло».Гончарна студія «Шалене коло» – це затишний простір, в якому комфортно творити й спілкуватися. Для відвідувачів було організовано тематичний майстер-клас за технікою ручного ліплення.Майстри студії здійснили невеличкий екскурс в історію розвитку гончарства в України, ознайомили дітей з роботою гончарного круга, різними техніками ручного ліплення. Після чого учасники приступили до створення власних шедеврів: вони власноруч ліпили з глини ялинкові прикраси та розписували вироби, використовуючи національні орнаменти вишиванки. Готові вироби учасники отримають після завершення процесу їх виготовлення – обжарки в гончарній печі.Сектор ювенальної пробації м. Запоріжжя та підлітки у конфлікті з законом висловлюють подяку відділу ювенальної превенції Головного управління національної поліції в Запорізькій області та Гончарній студії «Шалене коло» за дуже цікаво та творчо проведений час.