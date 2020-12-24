Податкові борги запорізьких платників скоротилися на 182 мільйони

З початку року податкова заборгованість у Запорізькій області зменшилась на 182 мільйони. Зокрема, до державного бюджету надійшло 107,6 мільйона, до місцевих скарбниць – 74,4 мільйона.
У результаті заходів, що вживалися відповідно до вимог Податкового кодексу України, значні суми надійшли від стягнення платіжними вимогами та вилучення коштів з рахунків боржників – 16,6 мільйона. Від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, скарбниці отримали 17,8 мільйона. За рахунок виділених коштів органів управління комунальних і державних підприємств до бюджетів залучено 2,6 мільйона тощо.
Крім того, фахівці податкової служби подали до суду 803 позови про стягнення боргу в сумі 783 мільйони. На даний час винесені 201 рішення на суму 453 мільйони, з якої до скарбниці спрямовано 23 мільйони.
Також за 11 місяців недоїмка з єдиного внеску скоротилась на 90,4 мільйона, у тому числі, через органи Державної виконавчої служби – 32,7 мільйона, списано понад 26 мільйонів.
Нагадаємо, відповідно до Закону України від 04.12.2020р. №1072-ІХ передбачені новацій у списанні та погашенні раніше несплачених сум податків і внесків:
– списання податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій і пені) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 гривень (включно), що обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/ непогашеним станом на дату списання такого боргу (заява на списання не подається) (п. 24 підр. 10 розд. XX ПКУ);
– списання пені та штрафних санкцій у разі погашення платниками податків податкового боргу, що виник станом на 1 листопада 2020 року, протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом №1072 (та за умови сплати поточних податкових зобов’язань (крім визначених Законом №1072 випадків) (п. 23 підр. 10 розд. XX ПКУ);
– відстрочення до 29.12.2021 року погашення податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій, пені та процентів за користування розстроченням/відстроченням), платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень (п. 12 підр. 10 розд. XX ПКУ).
Докладніша інформація – в інформаційному листі ДПС №17 за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/444725.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області