Програми USAID DOBRE оголосила список 25 нових громад-партнерів

Ще 25 територіальних громад із Запорізької, Чернігівської та Чернівецької областей стали партнерами Програми USAID DOBRE – список переможців відбору оголосили в Українському кризовому медіа-центрі 22 грудня.
Програма USAID DOBRE працює в Україні із 2016 році. Донедавна програма мала 75 громад-партнерів у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській області. Зважаючи на успіхи та прогрес цих громад, у червні 2020 року географію роботи програми розширили на три нові області – Запорізьку, Чернігівську та Чернівецьку. Відбір нової четвертої когорти тривав до вересня.
Загалом під час відбору надійшло 96 заявок – зазначила Юлія Єсмуханова, в.о. керівника Програми USAID DOBRE.
“Експерти передивилися всі заявки і рекомендували до другого туру 31 громаду. У другому етапі відбору громади проходили співбесіди та виконували завдання із залученням громадян. Після цього до співпраці було рекомендовано 25. Оскільки ми потрапили у передвиборчий період, то після виборів додатково говорили із сімома громадами, де змінилося керівництво, аби впевнитися у готовності до співпраці. За підсумками, серед нових партнерів ми маємо 10 міських, 7 селищних та 8 сільських громад. П’ять – Запорізька область, по 10 – у Чернігівській та Чернівецькій областях”.
Запорізька область
- Веселівська селищна територіальна громада,
- Гуляйпільська міська територіальна громада,
- Комиш-Зорянська селищна територіальна громада,
- Пологівська міська територіальна громада,
- Широківська сільська територіальна громада,
Чернігівська область
- Коропська селищна територіальна громада,
- Корюківська міська територіальна громада,
- Лосинівська селищна територіальна громада,
- Любецька селищна територіальна громада,
- Менська міська територіальна громада,
- Ніжинська міська територіальна громада,
- Новгород-Сіверська міська територіальна громада,
- Сновська міська територіальна громада,
- Сосницька селищна територіальна громада,
- Тупичівська сільська територіальна громада,
Чернівецька область
- Великокучурівська сільська територіальна громада,
- Вижницька міська територіальна громада,
- Глибоцька селищна територіальна громада,
- Клішковецька сільська територіальна громада,
- Мамалигівська сільська територіальна громада,
- Недобоївська сільська територіальна громада,
- Новоселицька міська територіальна громада,
- Рукшинська сільська територіальна громада,
- Усть-Путильська сільська територіальна громада,
- Хотинська міська територіальна громада.
“Вітаю всіх переможців, ми дуже раді, що ви доєдналися до нашої родини, і починаємо співпрацювати із вами уже зараз,”- додала Юлія Єсмуханова, в.о. керівника Програми USAID DOBRE.
В’ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій зазначив, що коли реформа була в активній фазі важливо було на прикладі інших громад формувати модельні проєкти, які можуть бути застосовані в новостворених громадах.
“Програма USAID DOBRE робить величезний внесок у підтримку і розвиток місцевого самоврядування в Україні. Головне, що не загальними деклараціями, а конкретними інвестиційними проєктами, які покращують інфраструктуру і послуги. У нас уже є історія успіху і нею можна пишатися. Дуже приємно, що сьогодні розширюється список громад, які співпрацюватимуть із програмою, – зазначив В’ячеслав Негода. – Четверта когорта, вам дуже пощастило, що одразу після виборів ви можете реалізувати всі свої програми із такою колосальною підтримкою як на експертному рівні, так і на технічному – через фінансову підтримку”.
Петро Сегедій, голова Софіївської селищної територіальної громади Дніпропетровської області зазначив, що працювати з Програмою DOBRE непросто, але цікаво, і завдяки співпраці громада має величезний розвиток.
“Завдяки співпраці із Програмою DOBRE у мене особисто та моїх колег змінилася свідомість і підхід до роботи. Раніше голова громади це була просто посада, зараз, після отримання нових повноважень, ми повинні чітко усвідомлювати, що ми робимо. Я вдячний DOBRE, що ми чудово спрацювались, зробили якісну стратегію розвитку громади, за якою рухаємося вперед. Мешканці громади задоволені тим, що ми робимо. Після всіх втілених проєктів змінився і підхід до роботи моєї команди – вони щодня приходять із новими ідеями, як покращити нашу громаду. Ми би не досягли цього розвитку громади, якби не співпраця із DOBRE. Адже з кожною подією, вебінаром, конференцією ми черпали всі знання, які потрібні для розвитку нашої громади”, – зазначив Петро Сегедій.
Комиш-Зорянська селищна громада Запорізької області була у числі перших, які об’єдналися у 2015 році, і, за словами голови громади Ігоря Гнатуші, вони не гаяли часу, а шукали можливості для розвитку.
“Ми спілкувалися з колегами з тих 7 областей, де вже працювала Програма DOBRE і по-хорошому заздрили їм. Півроку тому нашій області пощастило, і в нас оголосили конкурс. Ми негайно почали формувати заявку. Вибори показали, що у нашій громаді не вистачає комунікації з людьми, і ми у співпраці з Програмою DOBRE дуже чекаємо саме цього. Нещодавно ми відвідали перший захід Програми DOBRE і ваша команда, ті фахівці, які нас два дні нас навчали, надихнули на подальшу ефективну співпрацю. Ми знаємо, що роботи буде багато, але ми готові до цього”.
Відеозапис https://youtu.be/A4fhqhN83sA
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Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. До консорціуму виконавців програми DOBRE, на чолі з Global Communities, входять: Український кризовий медіа-центр; SocialBoost; Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL), Малопольська школа державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща; Національний Демократичний Інститут (NDI).
Програма USAID DOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Із червня 2020 Програма розпочала свою роботу ще в трьох областях: Запорізькій, Чернівецькій, та Чернігівській.