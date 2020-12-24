Розвидниться: вуличне освітлення у селищах Леваневського і Війсьбуд забезпечив нардеп Сергій Штепа

На мешканців приватного сектору на Леваневського та Військбуді, а також жителів багатоповерхівок по вулиці Війсьбуду (будинки від 70-го до 93-го) і вихованців ліцею «Захисник» очікує справжнє різдвяно-новорічне диво – тут вперше з’явиться сучасне вуличне освітлення.
Зараз майстри завершують будівельні роботи з встановлення 78 опор і 114 ліхтарів на сучасних LED-лампах. Загальна довжина лінії освітлення сягне понад 6 км.
Загальна вартість проекту – понад 3 млн грн. І 2, 5 млн з них забезпечив саме народний депутат Сергій Штепа, який зміг добитися виділення державної субвенції і спрямування цих коштів на покращення добробуту жителів Шевченківського району.
– На цій території, скільки себе пам’ятаю, увечері і вночі завжди була суцільна темрява, – коментує голова Шевченківської райадміністрації у місті Запоріжжя Федір Маєр.- Проект доволі вартісний. І бюджет міста самотужки вирішити тут проблему вуличного освітлення не спромігся б. А це вкрай болюча проблема. Адже, якщо немає вуличного освітлення, вважайте, немає і цивілізації. Радіємо, що новорічні свята відзначатимемо із сучасним і, до слова, вельми економним освітленням. Сучасні LED-лампи, які ми використаємо, дозволять економити витрати на електроенергію щонайменше у три рази.
Місцеві жителі вважають появу вуличного освітлення справжнім дивом. Вони були вже зневірились, що ця проблема взагалі коли-небудь буде подолана. І все ж свої великі надії на реальне покращення ситуації покладали на свого народного депутата Сергія Штепу. Тепер радіють, що він їх не підвів.
– Я знаю, що депутати свого часу дуже багато робили і продовжують робити для жителів Шевченківського району, – підтверджує Сергій Штепа, який спеціально прибув на місце, щоб пересвідчитися у результатах виконання будівельних робіт. – Але саме ці території- Леваневського і Військбуд – залишалися поза їхньою увагою. Тепер ситуацію виправлено. Щиро дякую всім виконавцям за якість роботи і оперативність. Певен, Новий рік тут зустрічатимемо із освітленими вулицями. Бажаю всім добра, здоров’я і щастя! І нехай наші мрії здійснюються, принаймні, так само, як здійснилися мрії місцевих жителів щодо вуличного освітлення.