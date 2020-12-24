Ринок праці Запорізької області

Станом на 24 грудня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,1 тис. осіб, з них 17,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 24 грудня 2020 року – 1511 одиниць (у м. Запоріжжі – 1082 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 17 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку грудня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 288 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 43 безробітні особи, які перебували на обліку.