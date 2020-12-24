СКАУТИ ПЕРЕДАЛИ ВИФЛИЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ В ХРАМІ ПОКРОВИ НА О.ХОРТИЦЯ

22 грудня 2020 року в храмі Покрови Пресвятої Богородиці на теріторії історико-культурного комплексу “Запорізька січ” скаути організації “Пласт” передали Вифлиємський вогонь священнослужителям ПЦУ.
Цьогоріч вогонь запалювався символічно через мережу інтернет. Наше місто прийняло його з Полтави, а потім передало на Київ.
Цей символічний крок дозволяє християнам почути єдність на передодні Різдва Христового і як одна Церква прославити новонародженого Богомладенця.
Цей вогонь передається також в лікарні, притулки і на передову. Аби радість від народження Спасителя досягла кожної душі.