«Стереотипи руйнують життя» – стверджує Анжеліка Бєлова

Ще й досі подекуди на Запоріжжі шляхетні матусі лякають свої неслухняних малюків, мовляв, якщо ті будуть погано поводитися, то цигани вкрадуть. А дорослі люди намагаються оминати ромів. А вже щоб взяти рома чи ромку на роботу, – це вже така рідкість.
- Маю чимало сумних прикладів, як вкорінені у суспільній свідомості стереотипи про ромів ламають нам життя, – відверто обурюється пані Анжеліка.- Ось один з таких прикладів. Жінка-ромка перебувала на обліку у центрі зайнятості з безробіття і, нарешті, їй запропонували вакансію прибиральниці в одній із перукарень міста. Уявіть собі, поки вона їхала на співбесіду до власниці перукарні, тій вже зателефонували із цього центру зайнятості і попередили, що до них направили ромку, але її не слід брати на роботу, бо вона ж … ромка. Ну, це якесь середньовіччя просто…
Активістки «Голосу Ромні» спільно із колегами з ГО «Запорізький ромський центр «Лачо Дром» взялися за реалізацію проекту «Покращення доступу ромського населення до програм освіти і працевлаштування».
- В цьому напрямку вже маємо певні здобутки, – пишається пані Анжеліка.- Організували для ромських жінок курси з навчання манікюру (в рамках проєкту «Пом’якшення економічних наслідків епідеміологічної ситуації в м. Запоріжжя: комплексні курси для представників/ць ромської громади з освоєння сучасних спеціальностей (ведення бізнесу онлайн, освоєння спеціальності nail-майстра, SMM курси)», який реалізується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», та отримали необхідне обладнання (завдяки Ромському жіночому фонду «Чіріклі») для початку роботи. Сьогодні ці фахівчині вже мають свої робочі місця і заробляють на утримання своїх родин. Зараз маємо пропозицію від грантодавця на кілька місць на благодійних засадах на навчання перукарському мистецтву. Дівчата прийшли до нашого центру «Голос Ромні» з проханням допомогти їм створити свій салон краси. Тож користуючись нагодою – можливістю виступити на сторінках «Запорізької правди», хочу звернутися до небайдужих людей і меценатів, можливо, хтось із вас захоче допомогти нашим жінкам – надасть приміщення на прийнятних умовах, або допоможе із обладнанням, будемо дуже вдячні.
Створення цієї статті фінансується в рамкахпроєкту«Розмаїття збагачує: висвітлення внеску етнічних, релігійних меншин та ЛГБТІ в українське суспільство»Фонду Прав ЛюдиниПосольства Королівства Нідерландів. Зміст та думки викладені в цій публікації є відповідальністю авторів та не обов’язково відповідають позиції Посольства.