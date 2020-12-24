23 грудня на базі сектору ювенальної пробації м. Мелітополя для підлітків у конфлікті з законом провели психологічний квест «Шлях до успіху». Мета – відпрацювати навички цілепокладання; пропрацювати установки, що обмежують переконання, та визначити ресурси й стратегії досягнення цілей.
Квест – інноваційна популярна технологія (з англійської пошук), що застосовується в реальному режимі для пошуку шляхів досягнення поставленої мети.
Так, на занятті, підлітки шукали шляхи до своїх цілей, але цілі у всіх булі різні, з різних сфер, таких як – здоров’я, фінанси, стосунки, особистісний ріст, відпочинок. Кожен намагався прокласти шлях, враховуючи всі перепони, які можуть статися по дорозі та відшукуючи власні ресурси. Шлях був казковий, тому перепони були у вигляді Дракону, ресурси у вигляді Мудреця, а кроки подолання – флакончиків із зіллям. Учасники квесту поринули у чарівну подорож, де стали головними героями, перемогли дракона та отримали наочну інструкцію-карту до заповітної цілі.Маємо надію, що мрії, цілі та бажання кожного виповняться, а Новий рік принесе тільки позитивні події!
Наталія Мусієнко,Сектор ювенальної пробації м. Мелітополя
У Мелітополі для підлітків у конфлікті з законом провели психологічний квест «Шлях до успіху»
23 грудня на базі сектору ювенальної пробації м. Мелітополя для підлітків у конфлікті з законом провели психологічний квест «Шлях до успіху». Мета – відпрацювати навички цілепокладання; пропрацювати установки, що обмежують переконання, та визначити ресурси й стратегії досягнення цілей.