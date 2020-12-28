Аудитори Запоріжжя за січень–листопад 2020 року забезпечили відшкодування втрат на суму 53,7 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-листопад 2020 року забезпечили відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму
понад 53,7 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за результатами заходів державного фінансового контролю прийняли 109 управлінських рішень та врахували 50 пропозицій за результатами державних фінансових аудитів. Від впровадження наданих аудиторами пропозицій (рекомендацій) отримано економічний ефект у сумі 45,8 млн гривень.
Аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 27 заходів державного фінансового контролю, розпочато 15 досудових розслідувань, вручено 8 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за переданими матеріалами заходів державного фінансового контролю.
За вчинені порушення бюджетного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 65 осіб, 5 – до матеріальної та 16 – до дисциплінарної.
До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, в 11 випадках застосований такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами. Направлено 8 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства на суму 5,2 млн гривень.
Повернуто одержувачами бюджетні кошти, використані не за цільовим призначенням, у сумі 1,1млн гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області