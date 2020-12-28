Широківська громада подає приклад у впровадженні стандартів гендерної рівності

Протягом кількох років у Широківській громаді активно працювала депутатська група «Рівні можливості» на чолі з Оленою Правдюк, в яку ввійшли п’ять місцевих депутаток. Широківська ОТГ приєдналася до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Прийнято також План дій на виконання Національного плану дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Створено Координаційну раду і Жіночу раду. Призначено уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у Широківській сільській раді – Олену Правдюк, секретаря ради. Постійно проводиться робота з інтегрування гендерного підходу в місцевій політиці, інформаційно-просвітницька робота, співпраця з громадськими організаціями та жінками-активістками.
Про це дізналися учасниці та учасники інтерактивного гендерного кафе у Широківській громаді, організованого Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє».
І залучення жінок дало свої позитивні результати. У тому числі і завдяки їхнім зусиллям Широківська ОТГ посіла перше місце серед громад Запорізької області чисельністю до 90 тисяч мешканців за Всеукраїнським рейтингом інституційної спроможності і сталого розвитку від Фонду «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу». Як переконалися молоді слухачі гендерного онлайн-кафе, це стало ще одним підтвердженням тези, яка неодноразово звучала з трибуни Українських жіночих конгресів: залучення жінок у політику та економіку значно посилює потенціал будь-якої громади. Тому таку роботу важливо продовжувати і надалі.
Голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє» Тамара Огородова: «Бажаю молоді Широківської громади, яка взяла участь в інтерактивному гендерному кафе і проявила сьогодні свою готовність до активного громадського життя, якнайкращої самореалізації в житті, цілеспрямованості в досягненні поставленої мети».
Олександр Дорошенко
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування