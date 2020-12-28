Запорізькі місцеві громади отримали 147 мільйонів гривень податку на нерухомість

У січні-листопаді до місцевих бюджетів регіону надійшло 147 мільйонів гривень податку на нерухомість. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 22 мільйони або на 17 відсотків.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, за цей період компанії, організації та установи спрямували до скарбниць громад 92 мільйони, що на 8 мільйонів більше, ніж торік. Від фізичних осіб бюджети отримали 55 мільйонів, що на 14 мільйонів перевищило рівень сплати січня-листопада 2019 року.
Так, суб’єкти господарювання і мешканці м. Запоріжжя сплатили 47,3 мільйона гривень податку на нерухомість, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 27,8 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 17 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 12,8 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 8,5 мільйона, Запорізького району – 7,4 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 6,4 мільйона тощо.
Станом на початок грудня в регіоні нараховується 41,7 тисячі платників податку на нерухомість, зокрема, 4275 СГД-юридичних осіб та 37426 фізичних осіб. З початку року фахівці податкової служби сформували і направили громадянам 52 тисячі податкових повідомлень-рішень на загальну суму зобов’язань 78,5 мільйона гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області