Важливо для роботодавців: нові рахунки для сплати єдиного внеску

З 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного внеску.
Заповнення платниками поля “Призначення платежу” розрахункових документів у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється таким чином:
|*
|;101
|; код за ЄДРПОУ
|; сплата єдиного внеску
|;
|;
|;
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
1 – службовий код (“*”);
2 – код виду сплати (“101” – Сплата суми єдиного внеску);
3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;
4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;
5 – не заповнюється;
6 – не заповнюється;
7 – не заповнюється.
Реквізити рахунків для сплати ЄВ розміщені за посиланням:https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/446361.html?fbclid=IwAR1tlefivlbgJPhKStxXCYj5J-M7TPT4T8XnVu4JuMuJQxdkkf9vEnKo4T4