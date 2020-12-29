Важливо для роботодавців: нові рахунки для сплати єдиного внеску

Важливо для роботодавців: нові рахунки для сплати єдиного внеску

З 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного внеску.

Заповнення платниками поля “Призначення платежу” розрахункових документів у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється таким чином:

;101 ; код за ЄДРПОУ ; сплата єдиного внеску;  ;  ;
1234567

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“101” – Сплата суми єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

Реквізити рахунків для сплати ЄВ розміщені за посиланням:https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/446361.html?fbclid=IwAR1tlefivlbgJPhKStxXCYj5J-M7TPT4T8XnVu4JuMuJQxdkkf9vEnKo4T4

Економіка