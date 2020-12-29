Запорізькі автовласники сплатили до місцевих бюджетів майже 6 мільйонів

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 5,9 мільйона гривень транспортного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, компанії і організації сплатили майже 4 мільйони, громадяни, які володіють елітними автівками, спрямували до скарбниць 1,9 мільйона.
Найбільші суми “автоподатку” отримав міський бюджет м. Запоріжжя – 3 мільйони гривень, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 537 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 524 тисячі, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 418 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 351 тисячу, Василівського та Михайлівського районів – 247 тисяч тощо.
Усього в регіоні станом на початок грудня зареєстровано 237 платників транспортного податку.
Нагадаємо, що ставка податку складає 25 тисяч гривень на рік. Він сплачується за легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. З переліком таких транспортних засобів можна ознайомитися на сайтах ДПС та Мінекономрозвитку:
Головне управління ДПС у Запорізькій області