Ринок праці Запорізької області

Станом на 31 грудня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,4 тис. осіб, з них 18,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 31 грудня 2020 року – 598 одиниць (у м. Запоріжжі – 395 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 36 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 15 безробітних).
З початку грудня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 273 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 39 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.