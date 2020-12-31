Слово редактору:Пильнуймо себе і Україну!

Слово редактору:Пильнуймо себе і Україну!

Дорогі друзі! Шановні передплатники, читачі і група підтримки газети «ПравдаЗП»(«Запорізька правда»)!

Добігає кінця рік,  наповнений  різноманітними подіями і нашою спільною боротьбою за відродження єдиного українськомовного видання  регіонального рівня  із 103-річною історією – справжнього клейноду Запорізького краю  – газети «Запорізька правда».

Я щиро дякую вам за те, що весь цей час ви були  з нами, ми спільно тримали кругову оборону, виборюючи для нашої газети право на життя.

Сьогодні триває війна за незалежність України. Вона іде на всіх фронтах, і в інформаційному полі також. І боротьба за «Запорізьку правду» – це наші з вами окопи. І з них  ми не можемо відступити, бо за нами – найдорожче для кожного громадянина України – наша Батьківщина.

Нашу боротьбу ще не закінчено. Попереду новий напружений рік. Тримаймося разом! Разом до ПЕРЕМОГИ! Пильнуймо себе і Україну!

 І до слова, наступний випуск «ПравдаЗП», яка виходить тимчасово, допоки ми юридично відновимо наша «Запорізьку правду»,  плануємо на 14 січня 2021 року! Тож до зустрічі у новому році! Бажаю всім нам мужності, витривалості і послідовності!

Щиро ваша, Наталя Зворигіна, головна редакторка  

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