Слово редактору:Пильнуймо себе і Україну!

Дорогі друзі! Шановні передплатники, читачі і група підтримки газети «ПравдаЗП»(«Запорізька правда»)!
Добігає кінця рік, наповнений різноманітними подіями і нашою спільною боротьбою за відродження єдиного українськомовного видання регіонального рівня із 103-річною історією – справжнього клейноду Запорізького краю – газети «Запорізька правда».
Я щиро дякую вам за те, що весь цей час ви були з нами, ми спільно тримали кругову оборону, виборюючи для нашої газети право на життя.
Сьогодні триває війна за незалежність України. Вона іде на всіх фронтах, і в інформаційному полі також. І боротьба за «Запорізьку правду» – це наші з вами окопи. І з них ми не можемо відступити, бо за нами – найдорожче для кожного громадянина України – наша Батьківщина.
Нашу боротьбу ще не закінчено. Попереду новий напружений рік. Тримаймося разом! Разом до ПЕРЕМОГИ! Пильнуймо себе і Україну!
І до слова, наступний випуск «ПравдаЗП», яка виходить тимчасово, допоки ми юридично відновимо наша «Запорізьку правду», плануємо на 14 січня 2021 року! Тож до зустрічі у новому році! Бажаю всім нам мужності, витривалості і послідовності!
Щиро ваша, Наталя Зворигіна, головна редакторка