Запорізькі підприємці і аграрії сплатили до бюджетів громад 1,4 мільярда

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільярд 413 мільйонів гривень єдиного податку. Це на 111 мільйонів або на 8,5 відсотка більше надходжень аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, запорізькі підприємці спрямували до скарбниць громад 962 мільйони, суб’єкти господарювання-юридичні особи – 179 мільйонів, сільськогосподарські товаровиробники – 272 мільйони.
Найбільші суми податку сплачено до бюджету обласного центру – 741,5 мільйона, що на 92,6 мільйона більше, ніж торік. Скарбниці м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів отримали 146 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 117 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 60 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 59 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 53 мільйони, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 50,6 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 50 мільйонів тощо.
Нагадаємо, з 1 січня 2021 року ставки єдиного податку складають: для платників І групи – 227 гривень, ІІ групи – 1200 гривень, ІІІ групи – 5 відсотків від доходу або 3 відсотки від доходу для платників ПДВ. Ставка податку для агровиробників залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Розмір платежу розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від нормативно грошової оцінки одного гектара сільгоспугідь (ріллі) з урахуванням коефіцієнта індексації.
Головне управління ДПС у Запорізькій області